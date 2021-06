Cristian Diaconescu (PMP): Mi-aș dori ca acest PNRR să devină un plan de țară, adică ceva mult mai mult decât politica din România (VIDEO)

Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a vorbit vineri seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat despre Planul Național de Redresare și Reziliență, susținând că ”PNRR nu înseamnă bani pentru ce s-a furat sau ce nu s-a făcut în 30 de ani în România”.

