Cristian Diaconescu (PMP): O instituție administrativă numită CSM a fost introdusă în procesul penal. Așa ceva nu există în lume. Colegiul Medicilor, pentru malpraxis, de ce să nu blocheze urmărirea penală a unui doctor? (VIDEO)

Cristian Diaconescu, fost ministru al Justiției și actual președinte al PMP, a comentat joi seară, pe B1 TV, amendamentul introdus de deputații din Comisia juridică la proiectul privind desființarea SIIJ, amendament care prevede că procurorii și judecătorii pot fi trimiși în judecată numai cu avizul CSM. „Așa ceva nu există în lume”, spune el, adăugând că inițiativa „este perfect anticonstituțională și anti-stat de drept”.

