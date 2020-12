Cristian Diaconescu (PMP): România are o șansă istorică. Îi rog pe cei care votează să se gândească la faptul că ziua de mâine depinde de eficiența politicienilor pe care îi aleg azi (VIDEO)

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, acum candidat PMP la Senat, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că, prin cele 80 de miliarde de euro de care va dispune, România are o șansă istorică la dezvoltare pe care nu-și permite să o irosească. Investirea acestor bani depinde, însă, de priceperea și responsabilitatea decidenților politici. Prin urmare, el i-a îndemnat pe români să se gândească bine pe cine votează la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Cristian Diaconescu a mai ținut să precizeze că PMP și PNL nu sunt pe poziții divergente și, odată învestiți cu votul cetățenilor, lucrurile vor merge foarte bine între cele două partide.

„În opinia mea, PMP și PNL nu sunt pe poziții divergente, antagonice. Sigur, mai sunt elemente de reglat la nivelul comunităților, dar, odată ce votul cetățenilor ne va confirma și vom putea forma o alianță de guvernare, din acel moment, lucrurile vor merge foarte bine”, a declarat Cristian Diaconescu, pentru B1 TV.

