Cristian Diaconescu (PMP): Slavă Domnului că suntem în UE și ei ne pun la dispoziție vaccinurile. Problema rămâne organizarea internă. Aici, politicul va avea de dat ceva explicații (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a declarat duminică seară, pentru B1 TV, că pandemia de coronavirus ne-a prins cu „un sistem sanitar la pământ, haotic, confuz, prăduit din foarte multe direcții”. Diaconescu a afirmat că România are mare noroc că e în Uniunea Europeană și așa primește dozele de vaccin anti-COVID. Numai că e nevoie de organizare pentru buna lor distribuire, iar aici ar trebui să intervină decidenții politici. În opinia liderului PMP, nici în România, nici în alte țări politicienii nu vor scăpa de a da explicații despre cum s-au organizat.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

