Cristian Diaconescu (PMP): Suntem într-o criză profundă / Antisemitismul, xenofobia, radicalismul, antieuropenismul nu ar trebui să facă parte din discursul politicienilor (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a declarat joi, pentru B1 TV, că politicienii români nu trebuie cu niciun chip să recurgă la mesaje antisemite, xenofobe, radicale sau antieuropene. Diaconescu a afirmat că poporul român nu dorește să audă așa ceva și că astfel de discursuri nu ar face decât să adauge o vulnerabilitate pe care România nu a avut-o niciodată.

„Antisemitismul, xenofobia, radicalismul, antieuropenismul (nu ar trebui să facă parte din mesajul politic) pentru că nu dorește poporul român așa ceva. Ne-am mândrit în perioada de preaderare și făceam diferența pozitivă tocmai pentru că societatea românească nu împărtășea astfel de nonvalori. Aș fi foarte recunoscător politicienilor, indiferent de unde sunt, să nu îmbrățișeze acest tip de mesaj pentru că-și fac rău lor înșiși - poporul român îi respinge, chiar dacă într-o primă etapă ar apărea unii interesați, și pentru că ar adăuga o vulnerabilitate pe care noi nu am avut-o niciodată și asta pentru că așa a vrut societatea românească, nu pentru că politicenii ar fi educat societatea în acest sens”, a declarat președintele PMP, Cristian Diaconescu, în emisiunea ”Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu pe B1 TV.

