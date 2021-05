Cristian Diaconescu (PMP): Viorica Dăncilă nu are absolut niciun fel de deschidere la nivelul Uniunii Europene, la nivel european sau în orice altă zonă pe care am putea-o considera relevantă din perspectiva Băncii Naţionale

Fostul ministru Cristian Diaconescu, președintele PMP, Cristian Diaconescu susține că Viorica Dăncilă nu are „absolut niciun fel de deschidere la nivelul Uniunii Europene, la nivel european sau în orice altă zonă pe care am putea-o considera relevantă din perspectiva Băncii Naţionale”, potrivit News.ro.

„Legat de un sigur aspect aş vrea să fac o menţiune, cu îngăduinţa dumneavoastră, în măsura în care îmi acordaţi un anume nivel de credibilitate în ceea ce priveşte relaţiile internaţionale. Doamna Dăncilă nu are absolut niciun fel de deschidere la nivelul Uniunii Europene, la nivel european sau în orice altă zonă pe care am putea-o considera relevantă din perspectiva Băncii Naţionale, pentru că am văzut o explicaţie din acest punct de vedere.

Nu...din punct de vedere al politicienilor de la Bucureşti, o deschidere internaţională şi relaţii partneneriale, cum s-a sugerat, pe persoană fizică într-un fel, au cam cinci sau şase cetăţeni români, dintre care practic în zone de decizie nu sunt decât doi”, a declarat Cristian Diaconescu, miercuri, la Ploiești.

Viorica Dăncilă va lucra în cadrul Biroului Economie Verde la Banca Națională, birou în cadrul unui departament care se va ocupa de trecerea la moneda euro, a declarat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Mugur Isărescu, la Digi 24. El a mai precizat că un criteriu de selecţie a fost faptul că atât ea, cât şi Ioan Mircea Paşcu sunt foşti europarlamentari şi este nevoie de „oameni care deschid uşi în Europa”.