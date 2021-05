Cristian Diaconescu: România, esențială pentru stabilitatea întregului spațiu nord-atlantic / Singura concluzie importantă a Summitului B9, cea a urmărilor. Fără follow up, rămâne element de gestică politică (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a explicat că evenimente ca Summitul Formatului București (B9) sau Trilaterala România-Polonia-Turcia au pe de o parte rolul de a aduna la un loc experții pentru discuții pe anumite subiecte, iar pe de altă parte au o valență politică. „Dacă nu sunt urmate de un follow up, eh, atunci rămân numai elemente de gestică politică – și ele importante, dar astăzi nu atât de semnificative”, a declarat fostul ministru de Externe, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.