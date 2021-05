Cristian Diaconescu: Rusia, reacție în oglindă la expulzarea lui Alexey Grishaev. Este o acțiune distinctă de Summitul B9, însă solidaritatea flancului estic reprezintă un semnal extraordinar (VIDEO)

Adjunctul atașatului militar din Ambasada României la Moscova a fost declarat persona non grata în Rusia, iar fostul ministru Cristian Diaconescu, actual președinte al PMP, a explicat că este vorba de o reacție în oglindă la expulzarea lui Alexey Grishaev, care avea același rang cu diplomatul român în cauză.

