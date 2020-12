Cristian Ghinea afirma că nu renunță la Parlamentul European pentru Guvern: „Oricum nu m-aș întoarce pentru Ministerul Fondurilor Europene. Este o struțo-cămilă”

Eurodeputatul USR-PLUS Cristian Ghinea, unul dintre numele vehiculate pentru Ministerul Fondurilor Europene, declara cu ceva timp în urmă că nu va renunța la poziția din Parlamentul European pentru a prelua vreun portofoliu guvernamental. „Nu plec în Parlamentul European ca să mă întorc și oricum nu m-aș întoarce pentru Ministerul Fondurilor Europene, pentru că Ministerul Fondurilor Europene este o struțo-cămilă din care nu poți transforma foarte multe”, spunea acesta.

„Vreau să am o carieră pe o traiectorie europeană. Nu plec ca să mă întorc. De altfel, am și spus în 2016 că eu aș vrea să candidez la Parlamentul European, chiar la prima întâlnire cu Biroul Național al USR. (...) Nu plec în Parlamentul European ca să mă întorc și oricum nu m-aș întoarce pentru Ministerul Fondurilor Europene, pentru că Ministerul Fondurilor Europene este o struțo-cămilă din care nu poți transforma foarte multe. Eu am fost acolo într-o postură de pompier”, a afirmat eurodeputatul Cristian Ghinea, care a precizat în aceeași declarație că nu s-ar întoarce nici pentru vreun alt minister.

PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat un acord de coaliție, iar în urma negocierilor s-a decis ca formațiunea condusă de Dan Barna și Dacian Cioloș să primească șase ministere, printre care și cel al Fondurilor Europene.

Cristian Ghinea a fost ministru al Fondurilor Europene timp de câteva luni în anul 2016, în cadrul guvernului Dacian Cioloș.