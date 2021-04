Cristian Ghinea: Am pornit procesul de reformă a Ministerului Proiectelor Europene, va urma o restructurare / PNRR nu va fi acceptat fără o reformă serioasă a pensiilor, fiscală, a salarizării în sectorul public (VIDEO)

Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat marți seară, pentru B1 TV, că nu există un conflict în coaliția de guvernare pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ba chiar aceste ultime zile au demonstrat că atitudinea de colaborare a existat și a fost cu folos. Cât despre criticile formulate de PSD, Ghinea a ținut să remarce că social-democrații practic nu vin cu niciun reproș vizazi de conținutul efectiv al Planului. Cristian Ghinea a mai spus că a început o reformă în ministerul pe care îl conduce și urmează o restructurare, fapt ce ar explica nemulțumirile unora care se pretind brusc interesați de PNRR.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Cristian Ghinea, despre munca la PNRR și reforma din Ministerul Proiectelor Europene

„Mai mult se vorbește că ar fi un conflict în coaliție dar, de fapt, dacă vă uitați la ce a spus Ludovic Orban ieri, sunt declarații care arată că avem un execițiu consensual de negociere în coaliție pe PNRR, ce a spus președintele Iohannis azi, a vorbit foarte frumos de echipa de la ministerul pe care îl conduc. Până la urmă, eforturile mele de a avea consens, de a căuta cât mai multă consultare publică, de a sta până picăm sub masă de la negocieri cu ministerele de linie și de a avea toată coaliția și pe cât posibil societatea civilă, Parlamentul, că am fost de două ori... apropo de dezbaterea că nu am fost în Parlament. Am fost de două ori și mă duc de câte ori e nevoie în Parlament. Până la urmă, în cazuri de criză cum au fost zilele astea, atunci se vede că a meritat acest stil consensual.

Acum, faptul că mi-aș dori și eu uneori să ne mișcăm mai repede, faptul că uneori am simțit că am fost lăsați singuri în această dezvoltare tehnică a proiectelor, până la urmă de asta avem acest minister specializat. Acest minister trebuie să fie și este în cea mai mare parte...

Apropo, am pornit procesul de reformă a ministerului, va urma o restructurare. Poate și de asta sunt foarte mulți oameni care parcă se iau de PNRR dar, de fapt, au alte probleme, că le-au fost afectate niște interese. Acest minister e o elită. Sunt oameni care se obișnuiseră să aibă acces pivilegiat la informații și butoane din acest minister și le-am tăiat accesele. Am mai avut un rând în care am tăiat accesul la butone pentru Sebastian Ghiță și mai sunt încă oameni mufați acolo. Ce se face și ce NU se face în Joia Mare. Tradițiile acestei zile

Până una, alta, acest minister e unul de elită, e interfața dintre restul administrației și Comisia Europeană si asta facem acum. Acum, că uneori sunt așteptări prea mari, că nu am de unde să găsesc în minister expertiză prin zone din astea foarte nișate, am căutat oameni, am adus oameni, am pus la muncă oameni din alte zone din minister...

Inevitabil, acest minister a devenit și unul al reformelor, ceea ce nu era până acum. PNRR nu va fi acceptat fără o reformă serioasă a pensiilor, fiscală, a salarizării în sectorul public, administrativă”, a declarat Cristian Ghinea, pentru B1 TV.