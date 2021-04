Cristian Ghinea, despre PNRR: Am convenit să mergem pe calendarul de depunere pentru 31 mai / Comisia Europeană nu ar trebui să aibă o părere despre mărimea alocării pentru autostrăzi (VIDEO)

Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a precizat că discuțiile premergătoare depunerii Planului Național de Redresare și Reziliență la Comisia Europeană vor continua „pe toate proiectele și pe toate componentele”. Întrebat dacă abordarea a fost una greșită din punct de vedere tehnic, el susține că „nu e niciun motiv de îngrijorare în acest moment”.

Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, despre Planul Național de Redresare și Reziliență și negocierile cu Comisia Europeană

„Continuăm discuțiile pe toate proiectele și pe toate componentele. Vreau să fie clare câteva lucruri. Comisia Europeană are genul acesta de dialog cu toate statele membre. Deocamdată, un singur stat a depus. Pariul meu este că vom avea mai multe state care vor trimite după 30 aprilie decât state care vor trimite înainte, cel puțin acestea sunt informațiile pe care le am. Bulgaria, Olanda, Finlanda, Polonia, aceste țări au anunțat că vor trimite după 30 aprilie. În discuția cu Președintele, cu domnul Orban și cu domnul prim-ministru, și cu cei doi vicepremieri, am convenit ca mâine, în întâlnirea pe care o s-o am cu vicepreședintele Vestager al Comisiei Europene, să mergem pe calendarul de depunere pentru 31 mai pentru PNRR”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Cristian Ghinea susține că e nevoie să fie recuperată „o distanță foarte mare” la nivel „de capacitate administrativă, de capacitate de a propune proiecte”.

„Ca să lămuresc chestiunea aceasta cu s-a greșit sau nu, nu s-a greșit, este o distanță foarte mare pe care trebuie s-o recuperăm de capacitate administrativă, de capacitate de a propune proiecte, și am făcut eforturi fabuloase în aceste trei luni, împreună cu echipa din minister și cu toate ministerele de linie. Atenție, componentele nu se scriu la MIPE, componentele se scriu la ministerele de linie, apoi sunt îmbunătățite în colaborare cu MIPE, sunt trimise la Comisie, se primește feedback ș.a.m.d. Repet, în afară de faptul că PSD vrea să puncteze niște puncte la isterie, nu e niciun motiv de îngrijorare în acest moment”, a adăugat ministrul.

Întrebat dacă este mulțumit de cum arată PNRR la ora actuală, el susține: „Eu sunt foarte mulțumit că avem componenta de educație, componenta de sănătate, componenta de infrastructură, de transport, componenta de creșe, componenta de păduri, care sunt apreciate de Comisie, cu care aproape că am bătut palma, și sunt și alte componente pe care trebuie să le mai muncim foarte mult ca să convingem Comisia Europeană. Sunt unele probleme tehnice, sunt alte probleme politice. De pildă, autostrăzile, alocarea de 4 miliarde de euro pentru autostrăzi eu o consider o problemă politică, în sensul în care Comisia nu ar trebui să aibă o părere despre mărimea alocării, Comisia ar trebui să aibă observații tehnice pe această chestiune”.

