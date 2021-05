Cristian Ghinea, despre PNRR: Educația primește 12%. Sănătatea are aproape cât avea și înainte. La Transporturi, aproape 9 miliarde. Săptămâna viitoare merg la Bruxelles cu premierul Cîțu și batem în cuie toate cifrele (VIDEO)

Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat, miercuri, că domeniul educației va primi 12% din sumele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și s-a declarat convins că reprezentanții Comisiei Europene vor accepta proiectul cu care se va prezenta România la Bruxelles.

Cristian Ghinea, noi precizări despre alocările din Planul Național de Redresare și Reziliență

”Parlamentul European a recomandată să fie 10% pentru Educație și noi suntem la 12%. Cred că a fost foarte unfair modul în care s-a discutat despre Educație astăzi. Am văzut apeluri publice să se dea 10%. Calmați-vă! Sunt 12%, e o situație aberantă în care sunt somat să dau 10% când am dat 12%”, a spus Cristian Ghinea.

La reproșurile jurnaliștilor cum că nu comunică suficient, ministrul a răspuns: „Da, eu înțeleg și nu reproșez nimic presei. Eu reproșez unor actori politici care nu fac decât să se arunce pe niște informații eronate pe care nu le verifică, nu m-a întrebat nimeni înainte cât are, în acest moment, Educația în PNRR înainte să boom-ul mediatic”.

În ceea ce pruvește alăcările din PNRR pentru alte domenii, ministrul USR PLUS a precizat: ”Sănătatea are foarte aproape de cât avea și înainte, nu am făcut procentul pe Sănătate, tocmai pentru că sunt discuții în curs, sunt costuri care pot fi reajustate, nu are rost să comunic chestii care sunt permanent intermediare. Săptămâna viitoare merg la Bruxelles cu premierul Cîțu și acolo batem în cuie toate cifrele. Nu are rost să comunicăm în fiecare zi chestiuni icare sunt intermediare.

Nu am făcut procente pentru Cultură și Sport. Cultura este acolo, este o retinceță din partea Comisiei de a accepta proiecte pe Cultură, noi vom insista cu această chestiune.

Pe Transporturi sunt aproape 9 miliarde, cât erau la început”.

”Ce încercăm acum să facem este să luăm bani pe toate investițiile pe care ni le-am propus noi. (...) PNRR va fi depus oficial până la 31 mai. Sunt absolut convins că va fi acceptat pentru că lucrăm, facem eforturi fantastice. Se vorbește foarte mult despre investiții, dar, de fapt, PNRR are o componentă masivă de reforme. Acum se lucrează la partea tehnică de investiții. Discuția politică este axată pe reforme, pe reforma pensiilor, pe reforma salarizării unitare, pe reforme fiscale. (...)

Apelul meu este către toate forțele politice și către toate instituțiile să ne concentrăm. Mai avem o lună în care trebuie să facem partea de costuri, de target-uri, dar mai ales partea de reforme pe care apoi le vom urmări cinci ani și jumătate”, a mai spus Cristian Ghinea.