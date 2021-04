Cristian Ghinea, despre PNRR: Suntem o forță în UE și eu mă duc să negociez, nu să dau examen la Bruxelles. Sunt sute de linii de investiție, iar pe cele mai multe ne-am înțeles cu Comisia Europeană (VIDEO)

Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a vorbit marți seară pe B1 TV despre negocierile premergătoare depunerii Planului Național de Redresare și Reziliență la Comisia Europeană. El susține că sunt sute de linii de investiție, iar România s-a înțeles cu Comisia Europeană pe cele mai multe dintre ele. „Pe altele – importante, e drept – sunt diferențe de viziune”, a declarat ministrul, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

