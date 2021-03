Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a precizat vineri, întrebat dacă primarii care au solicitat fonduri din PNRR, precum Nicușor Dan sau Emil Boc, vor primi bani pentru investiții, că vor primi fonduri, dar nu toți banii ceruți. Pe de altă parte, ministrul a precizat că, deocamdată, nu s-a trecut la etapa distribuirii pe proiecte a fondurilor:

“Nu pe toți. Nu suntem la momentul de a discuta despre proiecte concrete. Sunt proiecte concrete trecute cu titluri de a simplifica la partea de transporturi, pentru că acolo chiar sunt pregătite și trebuie să spunem românilor din Moldova că PNRR este șansa de a lega Moldova cu Autostrăzi, că proiectul A7 este ănaintat și va fi finanțat din PNRR și că vom începe A8.

Am primit cu admirție fișele de idei trimise de acești primari, chiar ca locuitor al Bucureștiului am admirat propunerile pe care le-a făcut Primăria, acel plămân verde al Bucureștiului ar fi o idee superbă. Trebui să contribuie și județul Ilfov la acest plămân verde. Ideea refacerii Dâmboviței, ca locuitor al Bucureștiului m-aș bucura. Nu este momentul acum a trecerii proiectelor pe localități.

Metroul din Cluj este în continuare propus spre finanțare. Fiecare UAT va avea o bucățică a sa pe care se poate baza, pentru a nu apărea suspiciuni că dăm doar la anumite partide. Va fi o împărțire pe categorii de localități. Inițial șansa va fi a oricărui UAT”, a declarat ministrul Investițiilor .

