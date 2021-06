Cristian Ghinea, despre reforma pensiilor: Recomandarea de țară a Comisiei Europene este că avem un sistem dezechilibrat financiar și neechitabil (VIDEO)

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a vorbit miercuri seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, despre reforma pensiilor pe care şi-a propus-o Guvernul prin PNRR.

”Sunt 2 probleme diferite- una că anumite lucururi neclare și alta că nu le avem. Avem tot PNRR-ul, scrie exact în componenta reforma pensiilor la ce se angajează Guvernul României și pentru ce cere bani că cerem și bani pentru recalcularea tuturor pensiilor. Ce ni s-a cerut este public de vreo 5 ani. Recomandarea de țară a Comisiei Europene, care se face an de an despre pensii este că avem un sistem dezechilibrat financiar și neechitabil”

