Cristian Ghinea, după discuțiile din coaliție privind PNRR: Suntem la o înțelegere pentru o sumă de sub 30 de miliarde. Sunt câteva sute de linii de investiție. Nu am tăiat bucăți ca atare

După noi discuții în coaliția de guvernare privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Cristian Ghinea (USR-PLUS), ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat că au ajuns la o înțelegere pentru o sumă de sub 30 de miliarde (așa cum cere Comisia Europeană). Ghinea a explicat faptul că au pornit cu o supraalocare tocmai pentru a putea tăia în funcție de observațiile Comisiei. „Sunt câteva sute de linii de investiție prin care am trecut împreună. Nu am tăiat bucăți ca atare, am redus de la fiecare sau unele care aveau probleme la partea de mediu”, a explicat ministrul.

„Suntem acum la o înțelegere în coaliție pentru o sumă de sub 30 de miliarde. Rămân semne de întrebare care vor trebui discutate de către miniștrii de linie la Bruxelles. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene merge pe ce am agreat acum. Vom dezvolta componentele tehnice, e mult de muncă. Dați-mi voie să nu dăm detalii pe sume până nu le discutăm și cu Comisia Europeană.

Sunt câteva sute de linii de investiție prin care am trecut împreună. Nu am tăiat bucăți ca atare, am redus de la fiecare sau unele care aveau probleme la partea de mediu. De exemplu, pe partea de păduri, am redus de la partea de drumuri forestiere.

Sistemul de iriganții, aici urmează o discuție a dl Oros (ministrul Agriculturii) cu Comisia și după asta vom decide.

E al patrulea draft, că de a bun început am spus că mergem cu o supraalocare, să tăiem în funcție de observațiile Comisiei și impactul asupra mediului, ceea ce s-a și făcut”, a explicat ministrul Cristian Ghinea.