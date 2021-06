Cristian Ghinea: "PNRR poate fi respins o singură dată, în iulie sau septembrie. Comisia Europeană are 11 criterii de evaluare"

Ministrul proiectelor europene, Cristian Ghinea, a declarat că PNRR poate fi respins o singură dată, în iulie sau în septembrie, prin urmare observațiile recente, transmise de Comisia Europeană nu înseamnă că acesta a fost respins.

Cristian Ghinea a explicat pentru emisiunea Insider Politic modul în care Comisia Europeană analizează proiectele incluse în PNRR:

“PNRR poate fi respins o singură dată, în iulie sau septembrie. Comisia Europeană are 11 criterii de evaluare, cu A, B sau C. Trebuie să ai maxim patru de B, e ca la testele grilă. Se aplică pe niște documente enorme, foarte multe criterii tehnice. Unele dintre aceste criterii sunt cu da sau nu. Nu poți să ai investiții care dăunează mediului. Trebuie să demonstrezi că toate investițiile nu dăunează mediului (...) toate astea fac un exercițiu foarte complicat și pentru Comisie și pentru statele mebre, este pentru prima oară când se întâmplă un astfel de exercițiu. După ce PNRR-ul este aprobat nu mai are control pe proiecte, așa cum are la fondurile europene clasice.

E treaba ta ca stat membru cum îl faci, trebuie să livrezi rezultate. Dacă spui că faci 100 km de autostrăzi, spui am făcut 100 km de autostrăzi, dă-mi banii, nu mai verifică facturile. Este o schimbare destuld e mare de paradigmă.

Sunt câteva state care nu au depus încă. Comisia aprobă pe această grilă, trimite evaluarea la Consiliul European, care în formatul miniștrilor de Finanțe aprobă acest PNRR. Nu sunt reproșuri, sunt cereri de clarificare”, a explicat Cristain Ghinea.