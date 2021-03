Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a precizat că PNRR reprezintă al doilea succes al coaliției de guvernare, după adoptarea bugetului de stat. Ministrul Cristian Ghinea a precizat că pentru relansare nu sunt nevoie doar fondurile, ci și reformele, prin urmare a enumerat câteva dintre schimbările majore vizate:

“Cum ne-a spus domnul președinte Iohannis, este al doilea mare succes al coaliției după trecerea bugetului de stat. Coaliția a fost capablă să se pună de acord pe priorități importante pentru România, cu discuții multe.

Pe lângă investiții, PNRR este despre reforme, este un plan național de relansare și fără reforme, cu bani nu rezolvi totul, trebuie și schimbări”, a spus ministrul Cristian Ghinea.

Ministrul aamintit reforma sistemului de pensii și reforma fiscală:

“Vorbim despre o reformă a sistemului de pensii care printr-o nouă legislație trebuie să așeze sistemul pe baze echitabile. Mă aștept de la această reformă să diminueze problema pe care românii o resimt, cea a pensiilor speciale. Mă ștept să ne îndreptăm către acel principiu care să fie sfânt, pensie după contributivitate.

De asemenea, reforme fiscale, conectarea electronică a caselor de parcat, astfel încât să avem în timp real volumuld e încasări și să creștem fără creșterea impozitelor a veniturilor la stat”, a precizat ministrul Cristian Ghinea.

Acesta a precizat că o altă reformă vizată este cea din domeniul Educației: “Vorbim despre partea de educație, despre o reformă a guvernanței școlilor, a tribuțiilor mutate spre nivelul școlilor, astfel încât să lăsăm inițiativa locală să vină cu prioritățille”.

De asemenea ministrul Cristian Ghinea a amintit și câteva obiective în ceea ce privește Casa Asigurărilor de Sănătate, formalizarea muncii și protecția pădurilor:

Vorbim despr eo reformă a Casei Nționale de Asigurări, de o digitalizare completă a relației dintre pacient și medic.

“Pe partea de formalizare a muncii, încă suntem țara UE cu cel mai mare grad de muncă în zona gri sau zona neagră. Trebuie să creăm sistem de stimulare pentru ca acești oameni să lucreze legal, să beneficieze de acoperire de snătate și d epensii. Vom legifera tichetele de muncă, o metodă flexibilă de a plăti pe oamenii care muncesc în zona de agricultură, zilieri.

Pe partea de păduri, suntem o țară care suntem sub media europenă de împădurire. Vom angaja mijloace moderne de urmărire a masei lemnoase, un sistem complet digital, vom reorganiza sistemul astfel încât companiile prelucrătoare să taie lemn, oreformă a companiei Romsilva, la care Ministerul Mediului s-a angajat”.

