Cristian Ghinea: Prin PNRR, România va investi în mediu la un nivel fără precedent. Toate construcțiile noi din PNRR sunt la un standard energetic care nu există încă în România (VIDEO)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a vorbit miercuri, în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, despre investițiile pentru conbaterea poluării care sunt prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care a fost depus, luni, la Bruxelles, și a fost prezentat, miercuri, la Guvern.

Întrebat dacă e clar dacă va exista o taxare a poluării, Cristian Ghinea a precizat: ”Este clar în ceea ce privește taxarea transporturilor de mărfuri, va fi un sistem în care să plătești în funcție de cât folosești drumul. Cu cât transporți mai multă marfă pe o suprafață mai lungă, cu atât plătești mai mult. La partea de descurajare a importului de mașini vechi, nu am luat încă o decizie, sunt mai multe variante. La fel ca în cazul pensiilor, am convenit cu Comisa să mergem într-o direcție, dar detaliile le vom stabili apoi”.

