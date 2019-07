Cristian Lascu: Muzeul Țăranului Român e pe cale să pună husa în august, că nu mai au bani nici de curent electric / Reacția ministrului Culturii (VIDEO)

Muzeul Țăranului Român e pe cale să pună husa în august, că nu mai au bani nici de curent electric, a declarat Cristian Lascu, cercetător speolog, pentru B1 TV.

”Trebuie sprijinite aceste muzee (Antipa, al Țăranului Român și de Geologie) pentru a deveni și mai mult decât ce sunt în momentul de față, pentru că, cu fondurile atât de drastic tăiate... Știu că și Muzeul Țăranului Român e pe cale să pună husa în august, că nu mai au bani nici de curent electric”, a declarat Lascu, în contextul unor discuții despre Muzeul Antipa și intenția manifestată în spațiul public ca o parte din terenul acestuia să fie cedat pentru construcția Muzeului Holocaustului.

Daniel Breaz, ministrul Culturii, insistă, însă, că sunt bani: ”Cu tot respectul pentru dumneavoastră, să știți că mai sunt bani. Ceea ce s-a vehiculat în presă de unii directori ai unor instituții din subordinea Ministerului Culturii e cu totul fals. Am stat vineri cu aparatul tehnico -economic din Minister, că va veni o rectificare. Acea diferență de bani pe bunuri și servicii, că aici se pune problema, e o sumă infimă care va fi alocată fiecărei instituții din subordine. A fost creat un scandal total fals”.

