Cristian Mihai Ganea, viceprimarul Ploieștiului, a plecat din PSD și va candida la Primărie din partea Pro România

Cristian Mihai Ganea a plecat din PSD și va candida din partea Pro România la Primăria Ploiești. Acesta a fost liderul organizației social-democrate din Ploiești și ocupa funcția de viceprimar al orașului din partea PSD.

Într-o postare pe Facebook, el a precizat că-și bazează alegerea pe „libertatea pe care conducerea ProRomânia o acordă membrilor săi”.

”Anunţ astăzi o decizie luată după o dificilă şi lungă analiză. Am acceptat propunerea Pro România de a candida la funcţia de primar al municipiului Ploieşti! Nu a fost o alegere uşoară, las în urmă camarazi care au crezut, ca şi mine, că începând cu anul 2020 vom reuşi să facem echipă, pentru a conduce oraşul Ploieşti către progres. Alegerea mea de a intra într-o nouă familie politică se bazează pe libertatea pe care conducerea ProRomânia o acordă membrilor săi. După patru ani de târguială politică între Consiliul Local şi conducerea PNL, am înţeles că Ploieştiul are nevoie de o echipă care să fie permanent ancorată în realitate şi de un management coerent”, a scris Cristian Mihai Ganea, pe Facebook.Nu o să-ți vină să crezi CÂT costă un meniu de nuntă gătit de către chef Florin Dumitrescu

Pro România a ținut să-l laude pe Ganea, spunând că „a reușit să deblocheze şi să finalizeze proiectele finanţate din fonduri europene la Ploieşti”.

Recent, și primarul PSD al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, a anunțat că va candida pentru un nou mandat, dar din partea Pro România.

„Cât timp PSD Giurgiu va fi controlat de Niculae Bădălău și Marius Mina, eu nu mă regăsesc”, a precizat el. Barbu e primar în Giurgiu de două mandate.

De asemenea, și senatoarea Emilia Arcan a trecut de la partidul lui Marcel Ciolacu la cel al lui Victor Ponta și va candida pentru șefia Consiliului Județean Neamț.