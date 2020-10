Cristian Popescu Piedone și PSD au bătut palma. Mutarea cu care edilul speră să dea lovitura la Primărie

Cristian Popescu Piedone, noul primar al Sectorului 5, și-a dat mâna cu Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat, pentru formarea unei majorități „de stânga" în Consiliul Local.

Cristian Popescu Piedone a făcut anunțul mutării, realizată pentru a lupta cu aleșii „de dreapta".

„Având în vedere faptul că PSD are cel mai mare număr, am ales să discut primii cu domniile lor, pentru o posibilă majoritate în Consiliul Local. Ne-am expus părerile reciproc. Consider că discuțiile s-au încheiat, pot să vă spun că se va forma o majoritate PPU-SL + PSD în Sectorul 5. Am pus câteva condiții: fără politică, doar politica oamenilor. Urmează să desemnăm viceprimarii în perioada următoare. Voi discuta și cu celelalte formațiuni care vor să colaboreze în interesul cetățenilor", a declarat Piedone, la sediul central PSD.

Cine ar putea deveni viceprimar la Sectorul 4

În Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone și-ar dori ca funcția de viceprimar să fie ocupată de către Mircea Nicolaidis, de la PPU-SL, fost colaborator al lui Piedone pe vremea când a fost edil la Sectorul 4, informează ȘtiriPeSurse.ro.

În Sectorul 5 sunt 27 de mandate de consilieri locali. PSD are cei mai mulți consilieri, urmați pe listă de PNL și USR PLUS: PSD (10), PNL (6), USR PLUS (5), PPU-SL (4), PMP (2).

Cristian Popescu Piedone, condamnat la închisoare în Dosarul Colectiv

Revenirea în politică a lui Cristian Popescu Piedone a surprins, în condițiile în care fostul edil de la Sector 4 și-a anunțat retragerea după tragedia de la Clubul Colectiv.

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu în Dosarul Colectiv, în plină instanță.

Miercuri, 30 septembrie, întrebat de ce a ales să candideze la Primărie, Cristian Popescu Piedone a invocat „voința poporului".

„Cel mai bine, această întrebare să le-o puneți pe rând celor peste 29.000 de locuitori ai sectorului 5. Am văzut pe anumite posturi de televiziune în care cetățenii sectorului 5 sunt făcuți ba proști, ba ca-u votat cu burta, ba injurii aduse electoratului. Cred că nu merită așa ceva.

Dreptul de a vota este un drept pe care și eu, și dumneavoastră, și toată lumea pe care astăzi îl avem. Este democrație cea mai pură într-un stat de drept, dacă este de drept. Să lăsăm justiția să-și spună cuvântul", a declarat Piedone pe treptele Curții de Apel.