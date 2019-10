Cristian Seidler (USR): Chiar alături de Roxana Wring am introdus un criteriu de interzicere în partid a foștilor colaboratori cu Securitatea. Nu s-a opus nici măcar cu o virgulă (VIDEO)

Deputatul USR Cristian Seidler a explicat, miercuri seară, în direct pe B1TV, că el însuși, alături de Roxana Wring, proaspăt declarată de CNSAS drept colaboratoare a Securității, au introdus o serie de criterii de accedere, la formarea partidului, care interziceau primirea oamenilor ce au avut legături cu serviciile represive ale regimului comunist.



„Unu, dincolo de postarea dânsei de astăzi, a Roxanei Wring, în care explică, sigur, din perspectiva dânsei un episod. Eram și eu, și dânsa, la începuturile acestui partid în USB, când am stabilit niște criterii de integritate. De fapt, niște criterii de accedere în partid, printre care se regăsește și să nu fi fost colaborator al Securității sau al oricărui alt serviciu secret. Roxana Wring la momentul respectiv nu s-a opus nici măcar cu o virgulă ca acest lucru să intre printre criteriile noastre”, a declarat Cristian Seidler, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Chiar și așa, deputatul USR consideră că vestea de miercuri nu face mai puțin legitimă „lupta pentru patrimoniul bucureștean și împotriva sifonării de bani publici” pe care Roxana Wring a dus-o cu administrația condusă de Gabriela Firea.



„Pe de altă parte, nu cred că lupta Roxanei Wring pentru păstrarea patrimoniului bucureștean sau împotriva societăților comerciale ale Gabrielei Firea poate să fie suspectat de vreun interes din perspectiva știrii din această seară. Lupta pentru patrimoniul bucureștean rămâne o luptă legitimă și lupta împotriva sifonării de bani publici, în stilul Gabriela Firea - societăți comerciale, este o chestiune legitmă”, a adăugat Seidler.



În acest context, deputatul USR a reiterat că formațiunea din care face parte are toleranță „zero” față de foștii colaboratori ai Securității.



„Ce subliniez și ce este important în acest caz, și reiese și din ceea ce am discutat intern, acum, în partid, și din postarea Roxanei Wring. Unu, dânsa și-a dat demisia din funcția de membru al USR și, implicit, din funcția de consilier general. Avem zero toleranță față de orice fel de colaborare cu Securitatea”, a mai spus deputatul USR Cristian Seidler.

