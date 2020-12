Cristian Seidler (USR), despre formarea noului Guvern: „Trebuie definit foarte clar ce face și ce atribuții concrete are un secretar de stat, apoi împărțeala politică” (VIDEO)

Joi seara, Cristian Seidler, deputatul USR a fost întrebat dacă formațiunea politică din care face parte a accepta ipoteza în care ministrul este membrul unui partid, iar secretarii de stat membrii dintr-un alt partid de coaliție.

Spre exemplu, dacă ministrul este USR, secretarii de stat să fie din partea PNL, pe modelul „strategiei fermoar”, adoptate și în 2008.

„Eu cred în soluția mixtă, dar înainte de asta, cred în a defini fișă de post pentru funcțiile de secretar de stat. Nu numai secretar de stat de la un partid sau altul, ci secretar de stat definit drept ceva anume foarte concret. (...) De-a lungul timpului, s-au mai văzut cazuri în care secretarii de stat se ocupau cu ce pica. (...) Trebuie definit foarte clar ce face și ce atribuții concrete are fiecare secretar de stat, mai apoi la împărțeala politică și apoi la alegerea numelui potrivit pentru postul respectiv”, a explicat deputatul USR, pentru B1 TV.

