Cristian Tudor Popescu a citit o scrisoare emoţionantă pe care a primit-o de la un român aflat în Diaspora, înainte de turul II al alegerilor prezidenţiale.

În respectiva epistolă, omul aflat, probabil, la muncă în străinătate şi-a arătat dezamăgirea faţă de procentul scăzut al tinerilor care au votat în primul tur.

"O să vă citesc ceva, nu mai spun nimic. Am primit, pe contul meu de Facebook, o scrisoare de la un om din diaspora. Pe care aş vrea să v-o citesc:

«Merg la culcare într-o ţară care nu e a mea, într-o casă care nu e a mea, departe de mama mea şi de voi. Am votat ieri pentru noi toţi, dar voi nu aţi vrut. Noi am vrut. Acum, noi rămânem aici şi voi acolo. Cine-i fericit? Un popor care îşi merită soarta. Tineri care nu ies la vot, bătrâni care vă hotărăsc viitorul. Nu aţi înţeles nimic. Turul II nu era pentru votul preşedintelui. Aveam preşedinte. Votul era pentru altceva. Noapte bună, România! Îmi pare rău că nu te-am putut ajuta. Am încercat, am luptat, dar încă nu te-ai trezit, iar eu am obosit să te mai trezesc. Te sărut, din diaspora.»

Altceva eu nu am de spus celor care urmează să voteze în turul II”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Cât despre vârsta votanților, persoanele între 45-64 de ani l-au preferat pe Iohannis (39%), în timp ce alegătorii între 35-44 de ani (26%) și 45-64 de ani (26%) au pus ștampila pe Barna. Pe Viorica Dăncilă au votat-o persoanele peste 65 de ani, obținând astfel un procent de 43%.