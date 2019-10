Cristian Tudor Popescu a dat totul în vileag: Cu cine a votat

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre preferinţele electorale pe care le-a avut la alegerile europarlamentare.

CTP a dezvăluit că a votat cu USR.

"Eu nu știu, oamenii ăștia, ăștia sunt tineri, domnule, de la USR. Eu i-am votat. Da, eu i-am votat. Am votat USR”, a mărturisit gazetarul Cristian Tudor Popescu la Digi24, menționând că nu-și mai aduce aminte dacă a mai dezvăluit vreodată cu cine a votat. „Nu știu dacă am mai zis vreodată cu cine am votat. Chiar nu știu. Uite, vă spun acum: am votat cu USR la europarlamentare. Pe două criterii: 1) nu-i cunoșteam - și atunci, puteam să am surprize, poate plăcute, de la ei, pentru că pe ceilalți îi cunoșteam atât de bine, încât știam că n-am la ce surprize plăcute să mă aștept și 2) erau tineri. Astea au fost criteriile mele.

Este o imensă dezamăgire acest USR. Din păcate, știam că va fi o dezamăgire, am spus lucrul ăsta încă de atunci, de când s-a format USR-ul și și-au luat numele... (Cosmin Prelipceanu: Dar i-ați votat!) Păi, pe cine era să votez, domnule, pe cine? V-am spus: erau tineri, necunoscuți, am sperat și eu. Am zis: domnule, poate sare vreun iepure de-aici! Nu sare. Nu sare, din păcate”, a punctat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Cristian Tudor Popescu s-a arătat, aşadar, dezmăgit de modul în care acest partid a performat, deși recunoaște că se aștepta ca acești politicieni să-i înșele așteptările.