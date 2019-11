Cristian Tudor Popescu a explicat de ce Klaus Iohannis ar face o greșeală uriașă dacă ar accepta să participe la o dezbatere cu Viorica Dăncilă. Gazetarul a afirmat, pentru Digi24, că Dăncilă ar avea de câștigat prin prezența lui Iohannis, în schimb acesta din urmă nu ar obține nimic.

„I-aș întreba pe toți votanții din turul 1 ai lui Klaus Iohannis și pe cei care nu au votat-o pe d-na Dăncilă și care au de gând să nu vină la vot pentru că nu are loc o dezbatere: dumneavoastră ați vrea să vă întâlniți cu Dăncilă? Dumneavoastră personal, ca votant, ați vrea să vă întâlniți și să aveți o discuție intelectuală cu această doamnă?

Cu cine vreți să se întâlnească Klaus Iohannis? Cu o persoană care a scăpat partidul de sub control – dna Dăncilă se face de râs acum, în ședința PSD, și s-o salveze dl Iohannis invitând-o la dezbatere? Am văzut toate dezbaterile de tur 2 din 1990 și până acum, pe una dintre ele am și moderat-o, și niciodată nu a fost prezent în dezbatere un candidat cu nivel intelectual și mental atât de jos. Când te întâlnești – e o chestiune tehnică aici - cu cineva aflat în această condiție și mai are și vreo 15 puncte sub tine, comiți o greșeală uriașă. Nu te întâlnești cu un candidat aflat atât de jos din toate punctele de vedere sub tine. D-na Dăncilă, prin simpla prezență acolo, având în vedere nivelul jos la care se află, nu poate decât să câștige. Dl Iohannis ce să câștige? Eu sunt de acord cu această decizie a președintelui”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

CTP a susținut, însă, că Iohannis trebuie să participe la cel puțin o dezbatere liberă cu ziariștii.