Cristian Tudor Popescu RUPE toate cotele la pariuri: Candidatul-surpriză care va intra alături de Iohannis în turul doi

Cristian Tudor Popescu a realizat o amplă analiză a şanselor candidaţilor la alegerile prezidenţiale din noiembrie.

CTP a venit cu o variantă-surpriză pentru turul doi, şi anume cine s-ar putea "bate" cu Klaus Iohannis în această fază.

"Știți cine ar putea fi marele câștigător al acestei moțiuni de cenzură? Sunt doi – ar putea fi Victor Ponta și ar mai putea fi Mircea Diaconu.

Mircea Diaconu, în momentul de față, este cazul Sorin Oprescu, acum vreo 10 ani, când candida la primărie. A venit cu un discurs în general aberant, plin de platitudini, din când în când mai scrâșnea din dinți, făcea spume la gură, nu se înțelegea nimic, dar a avut un mesaj esențial: nu sunt cu nimeni, sunt independent, în condițiile încrederii în politic, așa cum avem și în clipa de față.

Cum e posibil ca Diaconu să vină cu mesajul: candidez ca să le stric jocurile? La 70 de ani te ocupi cu stricatul jocurilor, dai cu bățul prin nisip?

Cu acest tip de mesaj, însă - "nu am SPP, nu am elicoptere, sunt Mircea care merge cu mașina lui în campanie, fără gărzi, nu sunt cu niciun partid”. Bineînțeles că este, așa cum Sorin Oprescu a fost susținut tacit de PSD, Diaconu e susținut de Pro România, de ALDE și probabil că și multor pesediști le-ar conveni.

Dacă dna Dăncilă cade în urma acestei moțiuni, dl Diaconu are șanse mari să intre în turul 2. Dl Barna, după părerea mea, nu îl va putea depăși, pe dl Diaconu, dl Barna e din ce în ce mai puțin convingător, are tendință de scădere, ceea ce e inadmisibil. Dl Barna nu a venit ca un om cunoscut în povestea asta, cum e dl Diaconu, care are notorietate mare. A venit ca o persoană cvasinecunoscută și ca să scazi în loc să crești, când vii din zona aceasta, e un semnal fatal. O să avem un tur 2 cu dl Iohannis și dl Diaconu", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.

