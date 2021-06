Criza gunoaielor din Sectorul 1: Clotilde Armand cere stare de alertă. Alin Stoica: Discutăm cu autoritățile sanitare și de mediu. Prestatorul și Primăria, obligați să facă demersuri pentru reluarea serviciului (VIDEO)

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a anunțat că a solicitat Comitetului Local pentru Situații de Urgență să înainteze Prefecturii Municipiului București o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situației sanitare din sector. Aici, operatorul de salubritate, Romprest, a suspendat colectarea gunoiului pe fondul unui conflict mai vechi cu Primăria condusă de Armand.

În acest context, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, pentru B1 TV, că acum se poartă consultări cu autoritățile sanitare și de mediu și sunt analizate documentele primite de la Primăria Sectorului 1. Stoica a spus că situația e gravă și că atât prestatorul, cât și Primăria sunt obligați să facă demersuri în vederea reluării acestui serviciu public.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.