Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării: După aprobarea bugetului, vom da drumul la o finanțare de 380 milioane lei pentru cadastrare sectorială, cu 2.371 de UAT-uri beneficiare (VIDEO)

Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării și Lucrărilor Publice, a anunțat vineri că, după aprobarea bugetului de stat pentru anul 2021, Guvernul va demara o finanțare de 380 de milioane de lei pentru cadastrare sectorială la nivelul țării, inițiativă de care vor beneficia 2.371 de unități administrativ-teritoriale.

„De asemenea, am anunțat că după aprobarea Legii bugetului de stat vom da drumul la o finanțare semnificativă de 380 de milioane de lei la nivelul țării pentru cadastrare sectorială. Asta înseamnă un număr de 2.371 de UAT-uri beneficiare, care vor putea face cadastrare sectorială. Asta înseamnă pe anumite sectoare, care au fost determinate de aceste UAT-uri. Se face cadastrare completă și se rezolvă problema proprietății din punct de vedere al cadastrului. Este un program național important, pe lângă cel pe care îl avem la cadastru pe Programul Operațional Regional”, a declarat Cseke Atilla, vineri, la Palatul Parlamentului.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.