Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării: La CNI, anul acesta, preconizăm finalizarea a 237 de obiective de investiții. Pe partea de săli polivalente și săli de sport, vor fi finalizate 57 în întreaga țară (VIDEO)

Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării și Lucrărilor Publice, a precizat vineri că, la Compania Națională de Investiții, se preconizează finalizarea a 237 de obiective de investiții în anul 2021. Totodată, în acest an, vor fi finalizate 57 de săli polivalente și săli de sport în întreaga țară, spune demnitarul.

„La Compania Națională de Investiții, anul acesta, preconizăm finalizarea a 237 de obiective de investiții. Anul trecut, acest număr a fost 88, deci este o creștere semnificativă. Bugetul ne permite acest lucru. Pe partea de săli polivalente și săli de sport, vor fi finalizate 57 în întreaga țară. Cele mai mari și ca și valoare importante sunt cele de la Pitești și Oradea. Urmează să vedem pe săli de sport, săli polivalente unde vom porni. Ca documentație, pot să vă spun că în fază avansată sunt cele din Timișoara și Brașov, și Suceava. Ne vom apleca și asupra altor solicitări în mod evident, pentru că acest program este unul de succes”, a declarat Cseke Atilla, vineri, la Palatul Parlamentului.

știre în curs de actualizare

