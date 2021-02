Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării: O să lansăm programul construcției de creșe în țară. Suntem pe ultimul loc în Europa în privința numărului de locuri disponibile în creșe (VIDEO)

Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării și Lucrărilor Publice, a anunțat vineri că va fi lansat programul construcției de creșe la nivel național, „o necesitate stringentă” în contextul în care, spune demnitarul, România ocupă ultimul loc la nivel european în ceea ce privește numărul de locuri disponibile în creșe.

„O să lansăm acest program al construcției de creșe în țară, pentru că e o necesitate stringentă. Suntem pe ultimul loc în Europa în privința numărului de locuri disponibile în creșe. Suntem în faza de proiectare a celor trei proiecte-tip de creșe pentru patru grupe, șase grupe și 10 grupe de copii, pentru a putea să îl trecem prin faza de avizare din punct de vedere tehnic, după care poate să urmeze punerea la dispoziție de către UAT-uri a terenurilor disponibile pentru aceste construcții de creșe”, a declarat Cseke Atilla, vineri, la Palatul Parlamentului.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.