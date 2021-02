Cseke Attila: Avem 386 de creșe în toată țara. Suntem ultimii în Europa. Vrem să începem chiar de anul acesta construcția de noi creșe

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a declarat luni, pentru B1 TV, că România are 386 de creșe, adică o medie de aproape 10 pe județ, fiind pe ultimul loc în Europa. Potrivit ministrului, proiectul național de construcție de creșe va începe chiar de anul acesta. Cseke Attila a mai spus că speră ca tot din 2021 funcționarea acestora ca finanțare să treacă de la autoritățile locale în sarcina statului. Ministrul mai speră ca prin construcția a numeroase creșe să crească natalitatea în România.

„Vor porni lucrurile în mod categoric, pentru că este un proiect anunțat de mine la prleuarea mandatului. Aici sunt trei aspecte. În primul rând, reglementările tehnice, cum se construiesc creșele, care sunt condițiile sunt din 1997. Avem un grup de lucru pe această temă, pentru că vrem să construim creșe la nivel cerințelor anului 2021. Într-o lună - lună jumate vrem să dăm acest Ordin al ministrului că, totuși, au trecut 24 de ani și sunt alte standarde.

De celalaltă parte, am cerut Companiei naționale de investiții și deja există o notă conceptuală, un desen al celor trei tipuri de proiecte de creșe, pentru că am spus că fie o creșă pentru patru grupe antepreșcolare, pentru șase și zece, încercând să acoperim partea de comune, de orașe mici și mijlocii și de orașe mai mari și reședințe de județ. E foarte important să facem acest proiect”, a afirmat Cseke Attila, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.