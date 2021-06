Cseke Attila, despre spitalul orășenesc din Sinaia: Proiectul a început în anii '90, dar avem doar 10% construit. Acum o să preluăm finanțarea la Ministerul Dezvoltării (VIDEO)

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că săptămâna aceasta a fost pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern privind construcția spitalului orășenesc din Sinaia. Construcția a început în anii '90 și e abia la 10%... Dar ministrul a văzut și partea pozitivă în această situație.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

