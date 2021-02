Cseke Attila: Maxim în 2023, PNDL 1 și 2 trebuie închise. E nevoie să găsim în continuare finanțare pentru extinderea rețelei de apă și canalizare și pentru modernizarea drumurilor

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a declarat luni, pentru B1 TV, că Programele Naționale de Dezvoltare Locală 1 și 2 trebuie încheiate cel mai târziu în 2023. Acesta a precizat, însă, că trebuie găsită în continuare finanțare pentru cel puțin două proiecte: extinderea rețelei de apă și canalizare și pentru modernizarea drumurilor. În primul caz, am putea beneficia de mai mulți bani prin Planul Național de Reziliență și Redresare, în schimb, în ceea ce privește modernizarea drumurilor, cel mai probabil va fi nevoie de finanțare națională, a explicat ministrul.

