Cseke Attila: Sporul de antenă e un fel de păcăleală. Logic e să elimini sursa radiației, nu să dai 10% în plus la salariu cu care ce rezolvi? Sporul va fi eliminat prin noua Lege a salarizării (VIDEO)

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că sporul de antenă va fi eliminat în noua Lege a salarizării. Cseke a spus că, oricum, ne păcălim cu acest spor, căci radiațiile ori nu există, ori există, dar efectul asupra sănătății nu dispare cu 10% în plus la salariu. 700 de angajați din Ministerul Dezvoltării primesc spor de antenă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

