CSM a respins cererea ministrului Justiției, Stelian Ion, de a lua în discuție dosarul 10 August

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins, joi, solicitarea lui Stelian Ion, ministrul Justiției, de a discuta în ședința plenului apărarea independenţei sistemului judiciar în legătură cu suspiciunile apărute în percepţia publică conform cărora a lipsit o anchetă efectivă în dosarul 10 August.

Ce a solicitat Stelian Ion CSM-ului legat de clasarea dosarului 10 August

„Am o solicitare de apărare a independenţei, libertăţii, imparţialităţi sistemului judiciar în ansamblul său legat de o percepţie care se conturează în spaţiul public vizând suspiciuni de lipsa unei anchete efective, astfel cum a fost definită prin jurisprudenţa CEDO în dosarul generic denumit „10 august”. Cred că este foarte important ca sistemul judiciar să aibă un răspuns la aceste discuţii din spaţiul public şi să aibă o reacţie, bineînţeles după o analiză foarte atentă, pentru că o astfel de percepţie poate afecta reputaţia întregului sistem judiciar în ansamblul său şi nu este corect şi nu este de dorit să se întâmple acest lucru.

Nu mă găsesc aici pentru a critica o anumită soluţie, nu voi face aste lucru. Repet, este rolul CSM şi, eventual, al Inspecţiei Judiciare să facă anumite verificări, dacă veţi aprecia şi dumneavoastră acest lucru. Sunt chestiuni legate în principal de dreptul la apărare din perspectiva persoanelor vătămate, audierea acestora. Trebuie să se facă verificări sub acest aspect”, a declarat Stelian Ion.

CSM a respins solicitarea ministrului Ion legată de dosarul 10 August

„Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, cu majoritate, respingerea solicitării de suplimentare a ordinii de zi a Plenului, formulată de ministrul Justiţiei, privind apărarea independenţei sistemului judiciar în ansamblul său faţă de percepţia publică vizând lipsa unei anchete efective în dosarul intitulat generic 10 august, respectiv a unor audieri efective în faţa procurorilor şi judecătorilor, în temeiul art. 35 lit. a) raportat la art. 30 din Legea nr. 317/2004”, se arată în minuta deciziei, citată de Agerpres.

Critici dure după clasarea dosarului 10 August. Ce suspiciuni există

Reamintim că Tribunalul București a respins definitiv solicitarea DIICOT de redeschidere a dosarul 10 August. Foștii șefi ai Jandarmeriei au scăpat, astfel, de răspunderea penală.

Hotărârea instanței a stârnit revoltă în spațiul public dat fiind că în solicitarea DIICOT era specificat că șefii Jandarmerii au fost chemați la Parchetul Militar pentru a da declarații, dar nu au vrut să se prezinte, iar când dosarul a fost preluat de DIICOT, ei trebuiau citați din nou, dar acest lucru nu s-a întâmplat. De asemenea, nu au fost chemați nici vreun martor sau vreo persoană vătămată în timpul incidentelor din Piața Victoriei și nu au fost solicitate mai multe probe de natură tehnică, în condiţiile în care o parte din înregistrările video aflate la dosar nu au putut fi accesate.

Despre cât de bine a fost lucrat dosarul a povestit Doru Oprea, unul dintre protestatarii grav răniți la manifestația din Piața Victoriei: „Nu am fost audiat niciodată în trei ani de zile de procurorul DIICOT care a clasat cazul. Înțeleg că nici nu s-a uitat pe probe. Eu am predat pe proces verbal, într-o cutie, blugii găuriți, cu sânge, rupți de grenadă, tricoul plin de gaze, capacul de grenadă extras de doctorul ce m-a operat în noaptea aceea. (...) Eu, fiind în spital, am fost ajutat și plângerea penală a fost redactată de colegul meu Stelian Ion, care pe vremea aceea era deputat în Comisia juridică. El m-a ajutat cu redactarea plângerii. Actualul ministru al Justiției, fostul meu coleg din USR. Eu nu mai fac parte din USR din mai. Stelian Ion, înainte să fie ministru, anul trecut, chiar m-a sunat să mă întrebe dacă s-a mai întâmplat ceva, dacă am fost chemat, audiat și i-am zis că nu s-a întâmplat absolut nimic și nici nu știu ce am de făcut”.