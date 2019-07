UPDATE: Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a prelungit mandatul lui Călin Nistor la conducerea interimară a DNA.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii discută, marți, prelungirea mandatului pe care îl are Călin Nistor la conducerea interimară a DNA. La şedinţă participă şi ministrul Justiţiei, Ana Birchall. Dezbaterile au loc în contextul în care premierul Viorica Dăncilă a cerut să se declanşeze cât mai repede procedura de selecţie a noului procuror şef DNA, informează B1 TV.

