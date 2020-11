Culmea ipocriziei: Deputatul USR Claudiu Năsui denunță pensiile speciale și privilegiile, dar chiar familia lui s-a îmbogățit din primele tunuri date după 1989. Și el a fost acționar în aceste ”afaceri”

Deputatul USR Claudiu Năsui a condamnat „impozitele punitive” care „gonesc bine românii din țară”, pensiile speciale și privilegiile acordate diverșilor politicieni și funcționari, care sărăcesc țara, dar chiar tatăl și unchiul lui au fost implicați în primele tunuri date după 1989 în România. Iar Claudiu Năsui însuși s-a implicat, ca acționar, în aceste afaceri, scrie Dan Andronic, pentru Evenimentul Zilei.

Cum s-a îmbogățit Dorel Năsui, tatăl deputatului USR Claudiu Năsui

Dorel Năsui, tatăl lui Claudiu Năsui, s-a înscris în PCR în 1978. Ajuns inginer la Întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale (IEMI) din București, l-a cunoscut pe Ion Afedulis, ofițer operativ DIE însărcinat cu misiuni speciale de spionaj tehnologic.

„În State mă aștepta un tovarăș”, a povestit Dorel Năsui într-un interviu acordat presei de business. Adică omul de legătură care avea să-l coordoneze. Era 1986, un an după nașterea deputatului USR. Dorel Năsui se angajase la Motorola Inc Chicago.

„Am fost trimis să fac comerț. Eram acolo să prospectez ce se poate vinde din electronica pe care o dezvoltam noi în țară. În State mă aștepta un tovăraș, un “atașat economic”, cum se numea atunci. Toți atașații economici erau de la vechea Securitate, dupa cum se știe. El stătea tot timpul cu mine. Am fost la New York, am vizitat împreună o mulțime de clienți și, la un moment dat, am dispărut la Chicago”, a mai povestit tatăl lui Claudiu Năsui.

Dorel Năsui a devenit vicepreședinte al propriei firme American International Radio (AIR), o companie paravan a DIE atunci și care funcționează și azi. Compania avea ca obiect de activitate distribuția la nivel internațional și integrarea sistemelor de comunicații Motorola.

Avea în portofoliu clienți care spun cam totul despre pedigree-ul lui Năsui – armate, departamente de poliție, aeroporturi sau companii precum Lukoil sau Gazprom, mai scrie Dan Andronic, pentru EVZ.

Afacerea Motorola, primul mare tun dat după Revoluție

Când a intrat Năsui pe piața românească a izbucnit și scandalul Motorola, legat de dotarea Armatei române cu echipamente de comunicații Motorola.

A fost anchetat atunci fratele li Dorel Năsui, Ștefan Năsui (omul de legătură din România), într-un dosar în care erau vizate mai multe persoane, cap de listă fiind Victor Atanasie Stănculescu, în calitate de ministru al Apărării.

Izbucnirea acestui scandal fix atunci nu a fost deloc o coincidență. În fapt, a fost primul mare tun dat după Revoluție.

Tatăl lui Claudiu Năsui a ajuns să aibă o avere de 100 de milioane de euro

Andronic găsește ipocrită atitudinea lui Claudiu Năsui de a-și da demisia din Parlament pentru a nu mai primi pensie specială (când el oricum va mai prinde un mandat) și de a condamna privilegiile unora, când el însuși a beneficiat de pe urma acestor privilegii.

„Nu de alta, dar tatăl său a fost plantat de DIE în State acum 34 de ani (nu a fugit și nici azil politic nu a primit, cum susține) “cu aproape o mie de dolari, diurnă primită atunci de statul comunist”, recunoaște Dorel Năsui. Diurne din bani publici blamate azi de fiul său”, a mai scris jurnalistul EVZ.

Tatăl deputatului USR a ajuns unul dintre cei mai bogați români din Diaspora, cu o avere de aproape 100 de milioane de euro. Afacerea sa, însă, a păgubit statul român cu peste 8 milioane de dolari, după cum au estimat chiar procurorii.

În combinație a fost implicată și Întreprinderea de Pescuit Oceanic Tulcea via fratele său, Simon Năsui, care lucra ca economist în Centrala Peștelui, soția lui lucrând și ea la Întreprinderea de Comerț Exterior Dunărea.

EVZ a mai relatat și despre zecile contracte cu statul, derulate de-a lungul timpului de familia Năsui. Firma Ageximco, controlată de Radu Năsui, vărul USR-istului, a câștigat în ultimii nouă ani peste 600 de licitații cu instituții precum Apele Române, Romgaz, Complexul Energetic Turceni și Metrorex.