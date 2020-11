Cum a ajuns statul român să plătească „taxă pe prostie” din cauza unor funcționari. Explicațiile ministrului Transporturilor, Lucian Bode (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a susținut marți seară, pentru B1 TV, că unele proiecte de infrastructură au bătut pasul pe loc din cauza unor neînțelegeri între beneficiari și antreprenori, dar și din cauza unor funcționari. El a dat și câte un exemplu pentru cele două situații. Liberalul a mai susținut că, din 2007 până în prezent, statul român a plătit 2,2 miliarde de euro, bani datorați constructorilor care au dat statul în judecată din cauza contractelor prost făcute de funcționarii statului. Bode a numit asta „taxa pe prostie”.

Lucian Bode: Am schimbat managementul de la majoritatea companiilor

Lucian Bode a susținut că, de când a preluat portofoliul de la Transporturi, a schimbat mai mulți directori și are foarte mare încredere în competențele noilor oameni.

Întrebat de ce vechile guvernări PSD n-au mișcat mai nimic în ceea ce privește infrastructura de transport, liberalul Lucian Bode a răspuns: „Aici nu e vorba doar de angajați, ci și de cei care conduc anumite zone din Minister. Și pe zona de fonduri europene echipa e foarte bună, am adus un director general în care am mare încredere.

Am schimbat managementul de la majoritatea companiilor, în sensul în care am încredere în noua conducere de la Compania de Drumuri, de la CFR Infrastuctură, de la CFR Marfă. Sunt oameni care au ajuns în aceste poziții numiți prin Ordinul Ministerului sau de către Consiliile de Administrație. Cred că e important și cine conduce aceste companii. Pe de altă parte, e important și ce transmit ei personalului de execuție, pentru că, în continuare, sunt foarte multe frâne, foarte multe piedici”.

Lucian Bode, despre frânele și piedicile în calea investițiilor în infrastructură

Întrebat cum operează aceste frâne, el a explicat: „Azi o să vă dau două exemple. Două! Unul leagt de cum operează aceste frâne în defavoarea statului român și apar acele revendicări. Am spus-o și azi și o repet acum, a numit-o taxa pe prostie a statului român. 2,2 miliarde de euro a plătit România, din 2007 până azi, pe aceste revendicări”.

„Vă dau un exemplu, că eu nu știam cum se operează și cum se ajunge până aici. Un tronson de autostradă e scos la licitație și, în caietul de sarcini, funcționarii care se ocupă de el prevăd că antreprenorul are obligația să pună la dispoziția beneficiarului, din prima zi, toate utilajele pe care și le-a asumat la licitație. Dar tu, ca antreprenor, nu ai nevoie de toate utilajele din prima zi până în ultima zi. În caietul de sarcini se preciza să fie prezente fizic toate utilajele. Evident că antreprenorul vine la decont cu perioadă de staționare și cu decontarea tuturor utilajelor. Cel care semnează spune că nu poate semna că n-a folosit toate utilajele. Și antreprenorul spune: „păi, tu mi le-ai cerut!”. Antreprenorul spune apoi că se duce în instanță și arată că beneficiarul i-a cerut. E vina celor care au scris caietul de sarcini, în detrimentul statului român și în favoarea antreprenorului. Din fericire, aici am găsit această stuație și nu se va întâmpla, dar în câte situații nu s-a întâmplat acest lucru?

Doi: știți că ne dorim să dăm în trafic Sebeș - Turda lotul I, suntem într-un progres fizic de peste 95%. În relația cu antreprenorul respectiv, ei aveau de primit o sumă de bani, o revendicare definitivă, și în orice moment puteau să ne pună sechestru pe conturile companiei și ne blocau. Am găsit înțelegere să aștepte rectificarea de buget, am realizat-o, au intrat banii în conturile companiei și banii mai departe nu mergeau către companie care, la rândul ei, nu lucra, nu-și putea plăti antreprenorii de pe lot. Am constatat că un funcționar de la Minister, detașat de la Finațele Publice, cel care pune viza de control fianciar spunea nu semnează. Au întrebat colegii de ce și el nu avea argument. Am sunat prin secretariat și a zis că e în concediu medical și că nu poate să vorbească cu ministrul la telefon, pentru că nu e pregătit să răspundă la ce știe că-l va întreba ministrul. Am zis că nu aud bine. Mi-a zis că-l înlocuiește persoana X. Direcorul general m-a sunat și mi-a spus că nu poate veni doamna, că are treabă la alt minister. Am avut o discuție foarte aplicată cu dl ministru Cîțu, care a înțeles. Doamna a venit la muncă, a analizat. Am avizat documentația. Iată cum semnătura unui funcționar dintr-un Minister ținea pe loc accelerarea proiectului de autostradă”, a explicat Lucian Bode, pentru B1 TV.