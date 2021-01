Cum a ajutat ministrul Cristian Ghinea ex-firma secretarului de stat Dan Barna să ia bani europeni / Sabin Orcan: De asta a ajuns Barna vicepremier, că e foarte competent (VIDEO)

În timpul primului mandat al lui Cristian Ghinea de ministru al Fondurilor Europene, firmei din care secretarul său de stat Dan Barna tocmai ieșise i s-au aprobat patru proiecte europene în care firma a gestionat 13 milioane de lei. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă Ghinea nu ar fi extins de două ori termenul limită până la care trebuiau depuse proiectele, informează NewsWeek România.

Pe 16 mai 2016, când Dan Barna a fost numit secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, acesta deținea jumătate din Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL. La o lună și jumătate de la numirea în funcție, el a ieșit din firmă, cedând părțile sociale asociatului Dragoș Jaliu.

Pe 9 septembrie 2016, ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a semnat Ordinul de Ministru 1839 prin care a aprobat Ghidul Solicitantului Condiții Specifice “România Start Up Plus”. “România Start Up Plus” era un apel de proiecte finanțat din POCU (Programul Operațional Capital Uman) 2014 – 2020.

Potrivit Ghidului, data maximă de depunere a proiectelor era 30 octombrie 2016. Un prim Corrigendum a modificat data cu o zi, iar un al doilea a prelungit termenul până pe 16 noiembrie 2016.

Pe 1 noiembrie 2016, Dan Barna a fost “eliberat din funcție la cerere” de către premierul de atunci, Dacian Cioloș, amintește NewsWeek România.

În chiar ultima zi de depunere a proiectelor, firma din care ieșise Dan Barna a depus patru proiecte în sistemul informatic MySMIS al Ministerului Fondurilor Europene. Într-unul fosta firmă a lui Barna era lider, în celelalte trei – partener.

Atât în ziua în care ministrul Ghinea a semnat Ordinul de Ministru, cât și în ziua în care a prelungit termenul de depunere a proiectelor pentru a doua oară, Dan Barna era secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.

Cele patru proiecte au fost aprobate și apoi finanțate din bani europeni și de la bugetul de stat cu peste 40 de milioane de lei. Aproape 13 milioane au fost gestionate de fosta firmă a lui Barna.

Sabin Orcan, directorul NewsWeek România, a susținut, ironic, faptul că Dan Barna a ajuns vicepremier tocmai pentru că și-a demonstrat competența în absorbția de fonduri europene. Jurnalistul a mai remarcat faptul că Ghinea a renunțat la funcția bine plătită de europarlamentar ca să revină în România și să fie coleg în Guvern cu prietenul său, Dan Barna.

