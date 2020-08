Cum a convins Constanda instanța că PMB îi datorează 100 de milioane. Bădulescu: „După principiul din acel banc, că dacă aveam 3 ouă, ele făceau 3 găini, 3 găini mai făceau câte 3 ouă” (VIDEO)

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, marţi, pentru a patra oară, proiectul propus de Primarul general Gabriela Firea privind darea în plată a 15.000 de metri pătraţi în Cartierul Francez, în vederea stingerii datoriei către omul de afaceri Costică Constanda. „Practic, noi acum trebuie să reparăm oalele sparte acum 16-17 ani pentru că au fost alți primari generali la acel moment, alți consilieri generali”, a declarat Firea. Viceprimarul Aurelian Bădulescu a explicat, pentru B1 TV, cum s-a ajuns în această situație.

„Noi, cei de acum, în schimb, trebuie să gestionăm o situație foarte dificilă. Practic, sunt puse în pericol serviciile de utilitate publică ale Capitalei. Sunt puse, de asemenea, în pericol plățile pentru toate șantierele deschise în Municipiul București și aprovizionarea cu materiale sanitare și dotările care trebuie să aibă loc în această perioadă în toate spitalele din Capitală”, a mai explicat edilul Capitalei.

Procesul dintre Primăria Capitalei şi familia Constanda durează de aproximativ 16 ani şi reprezintă o afacere imobiliară extrem de controversată, în care au fost implicate spaţii din Parcul Bordei, terenuri din Satul Francez şi zeci de milioane de euro. Până la urmă municipalitatea nu a ajuns la nicio înţelegere cu familia Constanda, iar în iunie anul trecut a venit sentinţa de la Instanţa Supremă.

Judecătorii au stabilit că afaceristul trebuie să primească de la municipalitate 115 milioane de euro. Aurelian Bădulescu, vcieprimarul Capitalei, a declarat pentru B1 TV că omul de afaceri a primit 17 milioane de euro, și urma să primească și restul banilor, „dar prioritățile Primăriei, ca ale tuturor, au fost asigurarea resurselor pentru carantină”. Așa s-a ajuns la acest sistem de dare în plată pentru singerea datoriei, dar e nevoie de votul CGMB. Propunerea a fost respinsă marți, pentru a patra oară.

S-au înregistrat 26 de voturi ”pentru” şi 10 abţineri, în contextul în care era nevoie de cel puțin două treimi din voturile consilierilor generali pentru ca proiectul să treacă.

Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS pentru funcția de Primar General al Capitalei a susținut, în schimb, că Primăria Bucureștiului este în faliment de multă vreme, iar cauza nu este afacerea Constanda. Dan a acuzat-o pe Firea că nu a pus bani deoparte pentru a achita datoria către Constanda.

