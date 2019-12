Cum a fost capturat Institutul Revoluției Române de Gelu Voican Voiculescu și tovarășii săi din FSN, Cazimir Ionescu și Ion Iliescu: Fostul director, șantajat cu o anchetă internă (VIDEO)

Între timp apar dezvăluiri și despre modul în care Gelu Voican Voiculescu a pus mâna pe Institutul Revoluției Române. Instituția, care a primit 100.000 de euro pentru un concert anulat, a fost preluată de fostul vicepremier prin metode nu tocmai ortodoxe, relatează B1 TV.

Paradoxal, cei care l-au ajutat sunt cam aceiași care i-au fost alături și în urmă cu 30 de ani, când se punea bazele Frontului Salvării Naționale.

Potrivit jurnaliștilor de la Adevărul, Gelu Voican Voiculescu, inculpat pentru crime împotriva umanității, a preluat șefia Institutului Revoluției Române în martie 2018, după o intervenție cel puțin discutabilă întreptată împotriva fostului director, Claudiu Iordache.

Voican Voiculescu, alături de tovarășii din FSN, Cazimir Ionescu, Răzvan Theodorescu și Ion Iliescu, au încercat să îl șantajeze pe fostul director al Institutului astfel încât acesta să renunțe la funcție, spunându-i că, dacă demisionează, vor opri o anchetă împotriva sa.

„(Claudiu Iordache - n.r.) să rămână membru al Colegiului, dar să ne lase funcția de director liberă, să ne putem vedea de treabă și să oprim chestia asta (ancheta internă - n.r.)! Ne facem că ședința de astăzi nu a avut loc și oprim!”, spunea Cazimir Ionescu, într-una din ședințele instituției.

Cladiu Iordache, unul dintre liderii Revoluției de la Timișoara, n-a cedat șantajului, dar chiar și așa, în cele din urmă, avea să fie îndepărtat. Gelu Voican Vociulescu a preluat funcția sa în martie 2018, însă nu și-a publicat declarația de avere pe site-ul instituției, după cum o impune legea. Totuși, este cunoscută leafa fostului director, 7.359 de lei.

Alte 26 de persoane mai fac parte din conducerea Institutului Revoluției Române, printre care Ion Iliescu, Cazimir Ionescu, Răzvan Theodorescu, Vasile Emil Cutean și Eugenia Iorga.

