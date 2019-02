Cum a scos Dăncilă țara din NOROAIE? Acoperindu-le cu GUNOAIE! Senatorul USR Dan Lungu arată adevărata față a României (FOTO, VIDEO)

Declarația premierului Viorica Dăncilă care a afirmat că PSD “a scos țara din noroaie” este aspru criticată de senatoruș USR Dan Lungu.

Acesta, împreunăc u echipa filialei Uniți Salvăm România Hîrlău, arată adevărata situație din țară.

„Eu cred că doamna prim ministru habar n-are pe ce lume trăiește. O invit sa-si pună cizmele de cauciuc și să coboare la realitate. Nu, n-a scos România din noroaie, ci doar a pus-o la pământ”, a declarat senatorul USR Dan Lungu.

Spre exemplu, la Hîrlău, județul Iași, noroaiele nu se văd de gunoaie.

Conform reprezentanților filialei locale, autoritățile nu știu să gestioneze deșeurile menajere ale comunității.

“Astfel că, din ce în ce mai multe gunoaie ajung zilnic să fie depozitate în zone deschise circulației publicului larg, printre acestea numărându-se zona Dealul Viilor, Gara Hîrlău și împrejurimile ei sau zona cimitirelor din orașul Hîrlău. Prin urmare, drumul dintre oraș și Cimitirele Evreiesc și Orășenesc s-a transformat, în ultimele luni, într-o adevărată groapă de gunoi”, scrie Dan Lungu pe site-ul său.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.