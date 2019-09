Cum a votat ambasadorul român la UE în cazul Kovesi. Rareș Bogdan (PNL): „S-ar putea ca Odobescu, care a primit telefon de la președintele Iohannis, să fi votat împotriva cererii premierului Dăncilă” (VIDEO)

Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, a mărturisit, în direct B1TV, că este posibil ca Luminița Odobescu, ambasadorul României la UE, să fi votat pentru desemnarea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef al viitorului Parchet Europen.

Diplomatul ar fi luat această decizie după un telefon al președintelui Iohannis, în ciuda faptului că premierul Dăncilă a mandatat-o să respingă candidatura fostului magistrat DNA.

„S-ar putea ca doamna Odobescu, care a primit telefon de la domnul președinte Iohannis, să fi votat pentru Kovesi, împotriva cererii doamnei prim-ministru Dăncilă”, a declarat Rareș Bogdan, în direct pe B1TV.

Eurodeputatul PNL a explicat că doar cinci state au votat împotriva lui Kovesi dintr-un total de 22. Acesta este numărul de țări membre care au aderat la inițiativa privind formarea unui viitor Parchet European, în condițiile în care Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Suedia și Irlanda au respins demersul.

„Italia și Spania aveau nemulțumiri legate de această procedură și de ce s-ar putea întâmpla pe viitor, și nu erau prea încântați, doreau reluarea procedurii și tergiversarea lor. Au mai fost două state, eu nu vreau să fac proces de intenție nimănui, pentru că nu avem datele exacte. A fost vot secret. Orice vot secret se află, poate chiar în seara aceasta sau mâine. Eu nu vreau să fac proces de intenție nimănui”, adăugat Rareș Bogdan.

