Cum își va alege USR-PLUS candidatul pentru Primăria Capitalei. Dan Barna: „Eu sunt consecvent mesajului pe care l-am dat de doi ani de zile” (VIDEO)

Dan Barna, prezidențiabilul USR-PLUS, a explicat, în direct pe B1TV, că Alianța își va alege candidatul pentru Primăria Capitalei în funcție de nivelul de încredere al electoratului, precizând că n-ar avea nicio problemă ca Nicușor Dan să fie propunerea formațiunii sale, în eventualitatea în care filiala din București ia această decizie.



„N-aș fi atât de îngrijorat. Eu sunt consecvent mesajului pe care l-am dat de doi ani de zile pe acest subiect. USR este în poziția să susțină candidatul cu cea mai bună încredere din partea electoratului. Dacă Nicușor Dan este în această poziție, nu văd nicio problemă să fie candidatul USR și al Alianței USR-PLUS. Dacă Vlad Voiculescu va fi în această poziție, din nou nu este o problemă”, a declarat Dan Barna, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



Președintele USR a menționat că propunerile USR și PLUS vor fi filtrate de „o competiție internă”. Rămâne de văzut cum se va desfășura aceasta.



„Cei doi evident că vor avea o competiție internă. Discuția este dacă vom face primaries sau sondaj, invitând PNL din etapa aceasta, sau vom decide întâi intern și apoi vom deschide competiția. Principiul este unul foarte clar. Cel mai bun candidat merită să fie candidatul unic al Alianței. Cel mai bun candidat o va bate pe Gabriela Firea. Următorul primar al Bucureștiului, sunt convins, va fi un primar susținut de Alianța USR-PLUS. Decizia strict pe Nicușor Dan în raport cu USR aparține filialei București. Nu am niciun fel de problemă din acest punct de vedere”, a adăugat Barna.



Nu în ultimul rând, el a vorbit și desprep posibilitatea ca forțele de Opoziție să propună un candidat unic pentru alegerile locale, care vor avea loc în anul 2020.



„E o chestiune pur tehnică cum vom face pași pentru a ajunge la acel candidat unic al Opoziției, care sunt convins că o va scoate pe Gabriela Firea de la conducerea Bucureștiului”, a mai afirmat Dan Barna.

