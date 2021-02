Cum arată casa Vioricăi Dăncilă și care este cel mai mare regret al fostului premier (VIDEO)

Viorica Dăncilă a oferit un interviu inedit pentru emisiunea moderată de Teo Trandafir. Fostul premier a deschis ușa casei sale jurnaliștilor de la Kanal D care au filmat locuința fostei șefe a PSD și multiplele sale obiecte decorative, multe primite în urma vizitelor oficiale efectuate în afara granițelor țării.

Viorica Dăncilă, interviu neașteptat din propria casă

Din confortul propriei case, fosta candidată la alegerile prezidențiale a făcut câteva mărturisiri total neașteptate și despre viața de familie, dar și despre rolul său de mamă. Este cunoscut că aceasta l-a adoptat pe Victor, unicul ei fiu, pe care l-a crescut cu foarte multă dragoste, ca pe copilul său biologic.

Fostul premier, Viorica Dăncilă, povestește momente emoționante din viața sa. Aceasta nu ezită să mărturisească în cadrul emisiunii moderate de Teo Trandafir povești din viața personală.

Aceasta se laudă cu o căsnicie minunată dar și cu un copil pe măsură și consideră că este un om normal și modest, care nu face rabat în a primi căldură din partea familiei sale.

“Am 38 de ani de căsătorie şi un copil minunat. Dumnezeu mi-a dat o familie minunată. Sunt un om normal, un om modest, care se bucură de căldura familiei. Sunt un om puternic, dar am nevoie de un sprijin. Familia m-a încurajat mereu să merg înainte, să nu renunţ.” a mărturisit Viorica Dăncilă.

De teamă că Victor să nu fie afectat, a decis să nu mai facă un alt copil. Un alt motiv pentru a lua această hotărâre era reprezentat de situația sa financiară de la acea vreme, deși acum regretă că nu a mai adus un copil pe lume.

"Familia a fost neîncrezătoare, eram la început de drum în carieră, aveam planuri, nu stăteam extraordinar din punct de vedere financiar. Nu am mai făcut copil pentru că am trăit o teamă în suflet ca asta să nu îl afecteze pe Victor, să nu fac diferenţă. Acum regret, trebuia să aibă fraţi", a povestit Viorica Dăncilă, la Teo Show.

Viorica Dăncilă va lansa o carte

Fostul premier social-democrat, Viorica Dăncilă urmează să lanseze o carte – interviu. Viorica Dăncilă urmează să povestească în carte despre provocările pe care le-a întâmpinat cât s-a aflat în fruntea Executivului.

Cartea pe care Viorica Dăncilă urmează să o lanseze a fost realizată în colaborare cu jurnalista Marga Nițu. Volumul a fost anunțat într-o postare pe Facebook. În aceeași postare, Dăncilă a anunțat că a scris și despre relația pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, dar și despre campania electorală din 2019.

Fostul premier se consideră în continuare un om de stânga și mai ales un om de echipă, iar volumul realizat în colaborare cu Marga Nițu ar urma să stârnească o serie de controverse, Dăncilă susținând că a așteptat să treacă perioada electorală, pentru a-și lansa cartea.

Dăncilă a promis numeroase dezvăluiri despre politicieni, dar și momente extrem de interesante în viitor.