Cum arată planul Guvernului Orban de relansare economică: Investiții, credite garantate de stat și salarii subvenționate (VIDEO)

Investiţii masive în economie, credite garantate de stat pentru companiile mari și subvenţionarea salariilor angajaţilor care revin la muncă. Sunt măsurile vizate de Guvern, potrivit planului de relansare economică. Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban vor prezenta miercuri, începând cu ora 18.00, setul de măsuri pentru revigorarea economiei afectate de epidemia de coronavirus, informează B1 TV.

Planul de relansare economică la care a lucrat Guvernul PNL are la bază un nou mod de dezvoltare. Astfel, se renunţă la modelul vechi bazat doar pe consum. Executivul dorește să investească masiv în stimularea și dezvoltarea companiilor românești.

Obiectivul Executivului este realizarea convergenţei cu economiile europene, astfel încât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard să ajungă la 87% din media Uniunii Europene, în următorii 5 ani, informează B1 TV.

