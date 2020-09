Cum arată străzile din Sectorul 1 după ploaie. Ioana Constantin (PMP): Primarul Dan Tudorache a zis că nu se poate asfalta din cauze obiective. Să le spună oamenilor care sunt acele cauze (VIDEO)

Ioana Constantin, candidata PMP la Primăria Sectorului 1, a prezentat vineri, într-o postare pe Facebook, cum arată un cartier în acest sector, după o ploaie de câteva ore. În timp ce filma străzi neasfaltate, pline de gropi și noroaie, dar și curți ale oamenilor inundate, Constantin a lansat un apel către principalii ei contracandidați, Dan Tudorache (PSD), actualul primar, și Clotilde Armand (USR/PLUS-PNL): să-și ia cizmele de cauciuc și să vadă cum se trăiește cu adevărat în cel mai bogat sector al Bucureștiului. Ioana Constantin a mai spus că a stat de vorbă cu primarul Tudorache, iar acesta i-a transmis că nu poate asfalta din „cauze obiective”.

„Așa arată străzile din Sectorul 1: neasfaltate, care la fiecare ploaie se inundă și sunt pline de noroaie. Uitați-vă în ce condiții se lucrează. Pe aici trec sute de copii care trebuie să meargă la școală, că vor începe și școlile peste o săptămână. În fiecare curte sunt bălți, se inundă cu totul”, a spus Ioana Constantin, în timp ce filma pe o stradă din cartierul 16 Febuarie - Giulești.

Sursă Video: Ioana Constantin / Facebook

