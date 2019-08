Cum arată viața lui Petre Daea: 'Mă trezesc la 5. Plec cu GAMELA la mine și nu beau cafea. Concediul NU îmi prinde bine. Am fost după doi ani și AM AVUT PROBLEME DE SĂNĂTATE'

Controversatul ministru Petre Daea a făcut dezvăluiri inedite din viața sa.

‘Șeful Agriculturii’ românești spune că își începe programul foarte devreme, nu bea niciodată cafea, are același ritual al mesei și nu îi prinde bine concediul.

"În primul rând, mie nu-mi prinde bine concediul. De doi ani şi şapte luni nu am avut decât o jumătate de duminică liberă. Am îndrăznit săptămâna trecută şi am făcut acest pas, de marţi până vineri, şi organismul nu s-a conformat. Am avut probleme de sănătate, le-am rezolvat, şi mi-am dat seama că odihna nu e pentru mine", a spus Petre Daea la DC News.

Despre programul zilnic, Daea spune că ziua sa începe la 5 dimineața și ajunge primul la minister.

"La 5 mă trezesc, până la 5:30 îmi pregătesc mâncarea, cu ce mă îmbrac, la 5:30 plec de acasă, la 6:00 sunt la Minister. La 6:01, 6:02 , în funcţie de situaţie, e prima rezoluţie pe documentul pe care îl am, sau pe documentele pe care le am în mapa respectivă. De la orele 6 până la orele 8 îmi citesc corespondenţa, la 8:00 toţi cei din conducerea ministerulu se întâlnesc cu mine în şedinţa de lucru a zilei", a spus ministrul Agriculturii.

Despre mesele sale, acesta spune că sunt la fel de ani de zile. Niciodată restaurant și, din 1996, fără cafea.

"Nu am nicio reţetă. Plec cu gamela de acasă, mănânc în fiecare zi la birou, nu mănânc niciodată în altă parte. Cafea nu beau. Am băut 31 de cafele la viaţa mea, ultima a fost în 1996, în biroul fostului ministru şi coleg de facultate Valeriu Tabără. Beau ceai de muşeţel, de sunătoare, beau orice fel de ceai", a mai spus Petre Daea.